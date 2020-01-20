برشلونة يستعيد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بهدف ميسي

ماجد محمد(صدى):

استعاد فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد الفوز 1-0 على ضيفه غرناطة، أمس الأحد في ختام المرحلة العشرين للمسابقة.

وأحرز الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف فريقه الوحيد، رافعًا رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 14 هدفا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة، إلى 43 نقطة، في الصدارة متفوقا بفارق نقطتين عن ريال مدريد، المتساوي معه في الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة، الذي تلقى خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، عند 27 نقطة في المركز العاشر.