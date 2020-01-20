رجل يمزق زوجته وأسرتها بعد رفض عودتها له!

القاهرة(صدى):

بسكين ومقص، قرر رجل مصري الانتقام من زوجته وأسرتها، بعدما رفضت العودة لمنزل الزوجية.

وكانت الزوجة قد توجهت لمنزل أسرتها، بعدما أنجبت طفلها الأول، حيث أقامت وزوجها برفقة والديها وشقيقها واستمر الأمر عدة أشهر بحجة مراعاة الطفل.

وعندما طلب منها زوجها العودة لشقتهما وترك منزل أسرتها رفضت وأسرتها لقيامه باستغلال تواجدهما بمفردهما والتعدي عليها بالضرب ما دفعه أثناء نومهم لإحضار سكين ومقص ووجه لهم جميعا عدة طعنات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.