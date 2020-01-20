«حساب المواطن» يوضح موقف فاتورة الكهرباء من مستندات إثبات الاستقلالية

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، أمس الأحد، أن فاتورة الكهرباء لا تعد من المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية في الفرد المستقل في حال تراوح عمره بين 18 و24 عامًا.

وأوضح حساب المواطن، أن عدم تحديث المستفيدين بياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج منه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة؛ لافتًا إلى أن في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية.

وقال أن المستندات هي: ” صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد ” باسم المستفيد؛ بينما في حال عدم توافرها يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة؛ أما في حال تم إرفاق عقد إيجار لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد.

وأشار إلى أنه يتم استخراجه من قِبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قِبل وزارة الإسكان، فيما في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حساب المستفيد، والتعديل على البيانات؛ ليتم دراستها والتحقق منها، ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.