مدافع إيطالي يشعل المنافسة بين برشلونة ومانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

يعتزم مسؤولو برشلونة الحصول على خدمات أليساندرو باستوني، مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، لتدعيم دفاع البلوغرانا، حيث بلغت القيمة التسويقية للاعب ما يقرب من 23 مليون يورو.

وشهدت خطوط دفاع النادي الكتالوني معاناة كبيرة في قلب الدفاع في ظل تقدم جيرارد بيكيه في العمر، بالإضافة إلي إصابات الفرنسيين لانغليت وصامويل أومتيتي المتكررة، ورحيل توديبو إلى شالكه الألماني على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه مانشستر سيتي بضم باستوني، تزامنا مع الأزمة الدفاعية التي يعاني منها هذا الموسم، على خلفية رحيل البلجيكي فنسنت كومباني، وإصابة الفرنسي إيمريك لابورت.