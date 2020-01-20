بالفيديو.. إيمان التركي: السوشيال ميديا هي السبب الأول لعمليات التجميل

عادل الحربي(صدى):

أكدت ‏الصحفية إيمان التركي، أمس الأحد، أن السبب الأول لعمليات التجميل هو السوشيال ميديا؛ حيث عمقت من رغبة الفتيات في أن يكونوا مثل الصور المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي يتم تعديلها وتصبح أكثر نقاءًا.

وأوضحت إيمان التركي، خلال مشاركتها في برنامج ” اتجاهات ” مع نادين البدير، على فضائية روتانا خليجية، أن: ” كثير بنات يقولون نبغى نسوي وجهنا مثل ” فلاتر السناب “، وعيادات التجميل صارت زحام وقوائم انتظار طويلة! “.

ومن جانبه، روى المواطن سعد السهلي، تفاصيل تجربة صادمة تعرض لها مع جراحات التكميم؛ حيث كان وزنه 185 كيلو جرامًا ليجري عملية تكميم معدة قبل 6 سنوات ونصف، واستغرقت العملية 45 دقيقة فيما لم يكن يعلم أية معلومات عنها؛ فيما قضى أكثر من شهر لا يستطيع الأكل سوى الوسائل.