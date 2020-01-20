«الأحوال المدنية» تحدد شروط تجديد بطاقة الهوية للمواطن المقيم خارج المملكة

علي القحطاني (صدى):

كشفت وكالة الأحوال المدنية عن شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطن المقيم خارج المملكة في حالات الدراسة أو العمل أو العلاج.

وأشارت وكالة الأحوال خلال ردها على استفسار في هذا الشأن عبر حساب العناية بالعملاء بموقع “تويتر”:”الشروط هي أنه لا يستطيع الحضور للمملكة لظروف الدراسة أو العمل أو العلاج، وأن يكون لديه بصمة وصورة مسجلة بالنظام، وأيضًا وجود وكالة شرعية أو تفويض رسمي”.

وأكدت الأحوال على ضرورة مراجعتها عند زيارة المستفيد للمملكة لتحديث الصورة والبصمة.