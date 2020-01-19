حساب المواطن يوضح مدي تأثير العلاوة السنوية علي الدعم
حسم حساب المواطن الجدل بشأن تأثير العلاوة السنوية على مبلغ دعم البرنامج الذي يتم إيداعه للمستفيدين.
وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع “تويتر” خلال رده علي استفسار أحد متابعيه:” يجب أن تكون البيانات المسجلة في البوابة الإلكترونية متطابقة مع البيانات في الجهة ذات العلاقة حتى لا تتأثر أهلية الشخص واستحقاقه”.
ولفت حساب المواطن: “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابه والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقه مرة أخرى”.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45265 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب