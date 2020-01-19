حساب المواطن يوضح مدي تأثير العلاوة السنوية علي الدعم 

نايف السالم(صدى):

حسم حساب المواطن الجدل بشأن تأثير العلاوة السنوية على مبلغ دعم البرنامج الذي يتم إيداعه للمستفيدين.

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع “تويتر” خلال رده علي استفسار أحد متابعيه:” يجب أن تكون البيانات المسجلة في البوابة الإلكترونية متطابقة مع البيانات في الجهة ذات العلاقة حتى لا تتأثر أهلية الشخص واستحقاقه”.

ولفت حساب المواطن: “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابه والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقه مرة أخرى”.