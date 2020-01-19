بالفيديو.. قانوني يكشف تورط سيدات في تصوير أخريات بمناسبات الأعراس

علي القحطاني (صدى):

أكد ‏المحامي الدكتور خالد القحطاني، اليوم الأحد، على تورط مسنات وفتيات بتصوير نساء في مناسبات الأعراس الأمر الذي يندرج ضمن قضايا الجرائم المعلوماتية.

وأوضح خالد القحطاني، في مقطع فيديو عبر حساب سناب شات ” مناصر العسكر ” ، أنه تم رصد من خلال تطبيق ” سناب شات ” قيام سيدات بتصوير أخريات في احتفالات الزواج؛ ليتم رفع قضايا ضدهن وعقابهن بالسجن أو بالتعذير.

وقال ” القحطاني ” أن بعض الرسائل عبر تطبيق ” واتساب” التي تحتوي على سب أو شتم أو نشر معلومة عن قبيلة أو أسرة؛ يمكن رفع دعوى ضدها بالسب أو التشهير أو التقليل والاحتقار، وكلها من الجرائم المعلوماتية التي قد تصل عقوبها إلى السجن 5 سنوات أو غرامة تصل إلى مليون ريال.