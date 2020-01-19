الأشغال المؤقتة بحق 4 أردنيين حاولوا تهريب مخدرات إلي المملكة 

حمود العنزي (صدى):

قضت محكمة أمن الدولة بالأشغال المؤقتة لمدة 12سنة وغرامة 10 آلاف دينار بحق أربعة متهمين أردنيين من مهربي الحبوب المخدرة إلى المملكة.

ووفقا للائحة الاتهام فإن المتهمين الثالث والرابع من ذوي الأسبقيات بقضايا المخدرات والرابع متعاطي الحشيش المخدر والمتهمين من حائزي المواد المخدرة بقصد الإتجار بها الحصول على المال بطريقة غير مشروعة أتفقوا على تصدير كمية من الحبوب الكبتاجون إلى المملكة من خلال شاحنة المتهم الثاني والبراد التابع للمتهم الرابع حيث قاموا بعمل مخابئ سرية على أن يقوم المتهم الثاني بقيادتها.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات ضبطت المتهمين خلال وجودهم داخل محطة لغسيل السيارات في منطقة الأشرفية بعمان، وخلال تفتيشهم تم ضبط 10 آلاف حبة امفيتامين المخدر داخل سقف مكتب داخل المحطة كما تم ضبط قطعة واحدة من الحشيش المخدر بقصد التعاطي.