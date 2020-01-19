إنقاذ طفل من فشل كلوي محقق بمجمع الملك فيصل بالطائف

حسين العلي(صدى):

اجرى فريق طبي جراحي متخصص في المسالك البولية بمجمع الملك فيصل بالطائف عملية جراحية ناجحة بالرغم من صعوبتها ,من اجل انقاذ طفل يبلغ من العمر 4سنوات من الفشل الكلوي الناتج عن المثانة العصبية .

حيث وصل الطفل الى المجمع ,وبعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة اتضح وجود تضخم بالكليتين ومثانة عصبية منقبضة ناتجة عن تشوهات خلقية في أعصاب الحبل الشوكي المغذية للمثانة البولية وعضلة التحكم في مجرى البول.

وقرر الفريق الطبي اجراء عملية جراحية استمرت العملية عدة ساعات والتي تم فيها عمل تحويل للبول من المثانة البولية لجدار البطن لتفريغ المثانة البولية بصفة منتظمة و تقليل الضغط البولي بالمثانة البولية لحماية الكليتين من الفشل الناتج عن ارتفاع ضغط البول بالمثانة البولية ,و تكمن الصعوبة في هذه الحالة لوجود حساسية شديدة لمادة المطاط عند الطفل و هو عنصر أساسي في العديد من الأدوات الطبية مثل القفازات الجراحية و غيرها و هو ما قد يهدد حياته خلال الجراحة و فترة المتابعة داخل المستشفى و لذا تم التنسيق بين الفريق المعالج و قسم العمليات و التنويم لمنع أي مكونات من المطاط من ملامسة المريض و استبدالها بمواد بديلة خالية من المطاط ..وبعد المتابعة لعدة أيام غادر الطفل المستشفى بصحة وسلامة.

تجدر الإشارة الى ان مثل هذه العمليات تعتبر من العمليات الصعبة التي تحتاج الى مهارة عالية ,وهو مايتوفر في المجمع من كوادر بشرية مؤهلة وتجيهزات على احدث المستويات.