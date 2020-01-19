بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم وضع «حجاب» للحفظ من الحسد والسحر

علي القحطاني(صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، اليوم الأحد، حكم وضع ” حجابًا ” للحفظ من الحسد والسحر.

وقال ” المنيع ” خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة “، أن هذا يتنافى مع تحقيق التوحيد؛ فالتوحيد هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للتعظيم والإجلال.

وأضاف: ” هو سبحانه وتعالى المانع المعطي النافع الضار بيده الخير وبيده مقاليد السماوات والأرض لا نفع ولا إرادة إلا بإرادة الله وهذا الاعتقاد في ” الخيوط والحبال ” هو يتنافى مع تحقيق العبادة لله ” .