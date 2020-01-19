بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم وضع «حجاب» للحفظ من الحسد والسحر
كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، اليوم الأحد، حكم وضع ” حجابًا ” للحفظ من الحسد والسحر.
وقال ” المنيع ” خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة “، أن هذا يتنافى مع تحقيق التوحيد؛ فالتوحيد هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للتعظيم والإجلال.
وأضاف: ” هو سبحانه وتعالى المانع المعطي النافع الضار بيده الخير وبيده مقاليد السماوات والأرض لا نفع ولا إرادة إلا بإرادة الله وهذا الاعتقاد في ” الخيوط والحبال ” هو يتنافى مع تحقيق العبادة لله ” .
#يستفتونك مع الشيخ عبدالله المنيع
حكم الحجاب الذى يوضع للحفظ من الحسد والسحر ؟ https://t.co/hcM8HrxRJl pic.twitter.com/mIFgYZSS1a
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 19, 2020
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