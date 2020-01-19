وظائف شاغرة للجنسين بهيئة المحاسبين القانونيين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: فاحص (عدد 7 وظائف)، محصل، مدير إدارة الحوكمة والمخاطر، منسق مشاريع، مستشار قانوني، مدير إدارة الاختبارات، مشرف تسويق، مصمم جرافيك، مشرف صيانة.

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