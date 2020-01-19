بالفيديو.. «العدل» تكشف تفاصيل فصل قضاة بسبب مخالفاتهم وتأخر القضايا

نايف السالم(صدى):

كشف محمد المطلق المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، اليوم الأحد، عن تفاصيل فصل قضاة؛ بسبب مخالفاتهم وتأخر القضايا.

وأوضح ” المطلق ” خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج ” الراصد ” على قناة الإخبارية، انه تم إطلاق مشروع توثيق تسجيل الجلسات القضائية بالصوت والصورة؛ حيث تم توثيق حوالي 200 ألف جلسة قضائية؛ فيما هناك الشكوى الإلكترونية التي تمكن المستفيد تقديم شكوته من أي مكان.

وقال متحدث وزارة العدل، أن وجود بعض الوقائع التي يتم رصد ومعالجتها لا تقلل من الجهود المبذولة في تسهيل الإجراءات ومراقبة الأداء وتدعيم كافة الضمانات القضائية التي تحفظ الحقوق وتحقق العدالة؛ لافتًا إلى أن ذلك ينطبق على قضيتي اليوم اللتين تم رصدهما واتخاذ اللازم بحقهما.

فيديو | وزارة #العدل تتحدث عن فصل قضاة بسبب مخالفاتهم وتأخر القضايا #الراصد pic.twitter.com/IVThxnLCiT — الراصد (@alraasd) January 19, 2020

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