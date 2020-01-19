بالفيديو.. أمير القصيم يداعب الطفلة التي طلبت لقاءه: «نجيب هدية أو حلاوة»

بريدة(صدى):

أظهر مقطع فيديو أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود وهو يداعب صديقة المسؤولية الاجتماعية الطفلة داليا مشعل الحربي.

ورصد المقطع حديث أمير القصيم مع الطفلة داليا الحربي بعدما استجاب لطلبها بشأن لقاء سموه، وداعب أمير القصيم الطفلة، قائلا:” نجيب هدية أو حلاوة ياحليلها الله يصلحها”.

وأبدت الطفلة سعادتها بلقاء الأمير، قائلة: “شكرًا يا أمير القصيم لأني شفتك اليوم”.

وتعود القصة عندما نشرت الطفلة داليا الحربي مقطع فيديو تناقل بمواقع التواصل الاجتماعي حيث طلبت لقاء أمير القصيم الذي تفاعل مع طلبها واستدعاه لمبني الإمارة.