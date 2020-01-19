بالفيديو.. ‏‎63 ألف ريال غرامة ضد النصر بسبب جمهوره

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، قرارًا بتغريم نادي ‎النصر (63,750) ألف ريال؛ لقيام جمهوره بقذف علبتين مياه باتجاه اللاعبين في مباراة ‎الاتحاد.

وفي سياق متصل، ‏غرمت اللجنة اللاعب النيجيري أحمد موسى لاعب فريق ‎النصر (20.000) ألف ريال؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية (فلاش انترفيو) بعد نهاية مباراة الفريق أمام العميد.