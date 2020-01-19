بالفيديو.. 63 ألف ريال غرامة ضد النصر بسبب جمهوره
أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، قرارًا بتغريم نادي النصر (63,750) ألف ريال؛ لقيام جمهوره بقذف علبتين مياه باتجاه اللاعبين في مباراة الاتحاد.
وفي سياق متصل، غرمت اللجنة اللاعب النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر (20.000) ألف ريال؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية (فلاش انترفيو) بعد نهاية مباراة الفريق أمام العميد.
#لجنة_الانضباط تغرّم #أحمد_موسى لاعب فريق #النصر (20.000) ألف ريال؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية (فلاش انترفيو) بعد نهاية مباراة #الاتحاد.#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/P04zDNkkKO
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2020
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