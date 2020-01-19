بالفيديو.. سبب تسمية شتاء طنطورة بهذا الاسم 

نايف السالم(صدى):

يحتضن وادي القري الذي يقع في العلا القديمة، تراث أصيل وعراقة تاريخية لا مثيل لها.

وتعود تسمية المهرجان بهذا الاسم إلى الساعة الرقمية التي أطلق عليها ” الطنطورة” وترتفع على أسطح أحد الأبنية وسط بلدة العلا الأثرية كجزء أصيل من البناء ويعتمد عليها أهالي العلا لإثبات قدوم فصل الشتاء والطقس القارص للبرودة.

واتخذت “الطنطورة” شكلا هرميا ويعتمد عليها أهالى المنطقة للتعرف على دخول موسم الزراعة، حيث اكتسبت على مر العصور أهميتها كنقطة يجتمع عندها أهالي البلدة للاحتفال بدخول فصل الشتاء، وفقا لتقرير تليفزيوني عرضه خالد العقيلي مقدم برنامج “تم”.