تغريم شاب 20 ألف درهم بعد إرسال «مثل شعبي» عبر واتساب

أبوظبي(صدى):

أعلنت محكمة نقض أبوظبي عن تغريم شخص أردني الجنسية 20 ألف درهم، وإلزامه بالرسم المستحق قانونا؛ لإدانته بسب طليقته عبر ”واتسآب“، مستعينا بمثل شعبي خليجي

وأرسل الشاب إلى زوجته رسائل على الواتسآب من رقمه على رقمها، تتضمن عبارات قذف وسب وتشهير في حقها، متضمنة مثلا شعبيا ”دفعه مردي والهوا شرقي“، والذي يُضرب للشخص الثقيل غير المرغوب فيه.

أكدت المجني عليها أنه استمر بعد وقوع الطلاق بينهما بإرسال رسائل نصية لها، تتضمن عبارات السب والقذف، مبينة أنها طلبت من طليقها التوقف بدلا من التوجه وفتح بلاغ بالسب، إلا أنه لم يتوقف.