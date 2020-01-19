مشروع القدية يوفر 30 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول استقبال واستضافة الضيوف (للسعوديين)، مدير البرامج (للسعوديين)، مدير البناء- الجولف، تنفيذي مشروع- المباني العامة، مدقق داخلي أول (للسعوديين)، مدير مشاركة أصحاب المصلحة (للسعوديين)، أخصائي علاقات الموظفين (للسعوديين) مدير مراقبة المشروع- مركز المدينة.

وأضافت، مدير مراقبة المشروع- العقارات، أخصائي إدارة المواهب (للسعوديين)، مساعد تنفيذي (للسعوديين)، مدير مراقبة المشروع- تطوير الرياضة (عدد 4 وظائف)، أخصائي اكتساب المواهب، تنفيذي مشروع/ تطوير- فيلات مركز المدينة، مدير البناء- العقارات/ المباني العمودية، مدير مراقبة المشروع- الجولف.

وتابعت أنها تحتاج إلى: تنفيذي مشروع- مجمع مركز الفنون، مدير التطوير/ التصميم- تطوير البنية التحتية للجولف، مدير التخطيط الرئيسي، تنفيذي مشروع- مركز فنون الأداء، أخصائي إداري (للسعوديين)، أخصائي نظم معلومات الموارد البشرية (للسعوديين)، أخصائي تخطيط تقنية المعلومات (للسعوديين)، مدير البناء- العقارات/ المباني الأفقية.

وأشارت إلى أن من بين الوظائف، محاسب أول- الحسابات العامة (للسعوديين)، تنفيذي مشروع- فندق ومنتجع صحي؛ بينما التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2020م؛ فيما يرجى الدخول على الرابط التالي:هنــــــــا.