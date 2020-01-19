مدرب الشباب: نطمح لتكرار الفوز على الشرطة العراقي

ماجد محمد(صدى):

تحدث المدير الفني الإسباني لويس غارسيا عن مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي، قائلًا: “المواجهة تعني لنا الكثير، كنا موفقين في موقعة الذهاب واستطعنا الفوز بنتيجة كبيرة”.

وأوضح غارسيا، اليوم الأحد: “نحاول تحقيق فوز آخر غدًا لضمان التأهل إلى نصف النهائي، ولن نلتفت لنتيجة الذهاب”.

وتابع لويس غارسيا: “لدينا 3 غيابات سالم وسيبا بسبب الإيقاف، والمفرج للإصابة، وسنحاول الدخول بالتشكيلة الأمثل للمباراة”.

وفي السياق ذاته، قال السنغالي ألفريد ندياي لاعب الشباب:”نتيجة مباراة الذهاب تدفعنا لتحقيق فوز جديد في الإياب”.

وأضاف ندياي:”لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا بعد أن انتصرنا في آخر 3 مباريات وعازمون علي المضي قدما في البطولة”.