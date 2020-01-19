 ‏بالفيديو.. متحدثة التعليم تكشف تفاصيل إدراج اللغة الصينية للتدريس

عادل الحربي(صدى):

كشفت الأستاذة ابتسام الشهري المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم، اليوم الأحد، تفاصيل إدراج اللغة الصينية كمادة تعليمية للتدريس في مدارس المملكة.

وأوضحت ابتسام الشهري، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” يا هلا ” عبر فضائية روتانا خليجية، أن إدراج اللغة الصينية للتدريس دليل على عمق العلاقات بين المملكة والصين وتتويجًا لجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين.

وقالت ” الشهري ” أن وزارة التعليم بعد تلقيها التوجيه الكريم قامت بالعمل عبر خطة شاملة ومتدرجة لإدراج اللغة الصينية في مناهجها لتبدأ في الفصل الحالي في ثمان مدارس ثانوية بنظام المقررات، وأربع مدارس في مدينة الرياض، ومدرستان في جدة ومدرستان في المنطقة الشرقية.

وأضافت متحدثة التعليم، أنه تم تدريب المعلمين على آلية التطبيق وتبليغ المدارس التي تم تطبيق تدريس اللغة الصينية فيها؛ فيما منذ هذا الأسبوع ستدرس كمادة اختيارية بنظام الساعات وتعامل كأي مادة تخضع لنظام المقررات.