موعد حفل أحلام الجديد في الرياض

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، اليوم الأحد، عن موعد حفلها الجديد في المملكة؛ قائلة أنها ستحيي حفلا يوم الجمعة المقبل، على مسرح ” أبو بكر سالم “؛ ضمن موسم حفلات الرياض.

وكتبت أحلام عبر حسابها على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، مخاطبة جمهورها في العاصمة الرياض: ” يا أهل الرياض يوم الجمعة 24 يناير، ليلة فنانة العرب أحلام ” .

ومن الجدير بالذكر، أن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، كان قد أعلن أن حفل الفنانة الإماراتية أحلام هو الأعلى ثمنا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث بلغ سعر التذكرة 18 ألف ريال.