جمعية «كيان»للأيتام تشارك بركن تعريفي في الحفل السنوي الأول لفريق طير عاليا التطوعي

سعيد العجل(صدى):

بدعوة من فريق طير عاليا التطوعي شاركت جمعية ” كيان “للأيتام ذوي الظروف الخاصة ” مجهولي الأبوين ” بركن تعريفي في الحفل السنوي الأول الذي نظم أمس السبت 18/ 1/2020م بمشاركة عدد من الجمعيات الأخرى. وذلك على شرف الأستاذ الدكتور محمد بن علي الصالح الرئيس الفخري للفريق وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والشراكة الطلابية بجامعة الملك سعود.

وقد شهد ركن جمعية ” كيان ” للأيتام زيارة عدد كبير من الحضور حيث قامت الأخصائية نوال بالتعريف بالجمعية ورؤيتها ورسالتها وانجازاتها وأهدافها وعن نظام العضوية فيها وفي نهاية الحفل تم تكريم جمعية ” كيان ” بدرع لمشاركتها في الحفل السنوي الأول لفريق طير عاليا التطوعي.

وبدورها أثنت جمعية ” كيان ” للفريق جهودهم وأعمالهم التطوعية ومبادرتهم في دعوة الجمعية للمشاركة في الحفل وشكرتهم على التكريم.