محمد صلاح يحسم فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

نجح فريق ليفربول، مساء اليوم الأحد، في الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ” أنفيلد ” ، في قمة مباريات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع الريدز، الهدف الأول في الدقيقة 14 من خلال رأسية قوية، إثر ركنية متميزة من المتألق الشاب ألكساندر أرنولد؛ فيما أنقذت تقنية الفيديو فريق مانشستر يونايتد من هدفين آخرين، في الشوط الأول.

وكان روبرتو فيرمينو، قد أحرز هدفًا وتم إلغاؤه في الدقيقة 25؛ بسبب ارتكاب زميله فان دايك لخطأ مع الحارس دي خيا أولا، والثاني تم إلغاءه بعد أن سجله الهولندي فينالدوم المتسلل فى الدقيقة 36؛ فيما فك اللاعب المصري محمد صلاح عقدته أمام مانشستر يونايتد ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 93 من عمر المباراة.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 64 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثانى، برصيد 48 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز ا