5 طرق للتخلص من التوتر في ثوان 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يساعد تدليك مناطق معينة بالجسم علي تخفيف التوتر، حيث يجد الشخص صعوبة في استكمال مهمته، بسبب ما يصاحبه من صداع وألم في المعدة وأعراض أخرى.

ويلجأ الكثير من الأشخاص إلي التخلص من التوتر وحل مشكلة الأرق، من خلال التدليك بمناطق معينة في الجسم ومنها أولا.. صوان الأذن: يساهم تدليك الجزء العلوي من صوان الأذن في التخلص من التوتر من خلال تدليك وضغط ذلك الجزء بإصبعي الإبهام والسبابة في حركة دائرية لمدة 10 ثوان.

ثانيا..بين الحاجبين: تدليك هذه المنطقة لمدة 10 ثوان يساعد في التخلص من التوتر فورا، فكل ما عليك فعله هو إغماض عينيك والتنفس ببطء وعمق، ثم تدليك تلك المنطقة بحركة دائرية.

ثالثا..ما بين الإبهام والسبابة: يساعد تدليك ذلك الجزء بين إصبعي الإبهام والسبابة في التخلص من الصداع، من خلال أخذ نفس عميق وتدليك هذه المنطقة بيدك الأخرى بالإبهام والسبابة لمدة 10 ثوان.

رابعا.. الذراع: الضغط بالإبهام على منطقة الرسغ، تلك المنطقة بعد الكف، لمدة 5 ثوان تقريبا لكلتا الذراعين أثناء التنفس بعمق، سيخلصك من التوتر.

خامسا.. الأكتاف: الضغط على المنطقة الداخلية بالأكتاف والمجاورة للعنق، بإصبعي الإبهام والوسطى لمدة 5 ثوان لكلا الجانبين.