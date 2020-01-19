بالفيديو.. مواطنة تتحدث عن تفاصيل عملها بالكدادة في تبوك

محمود البلوي(صدى):

تحدث مواطنة تُدعى “أم محمد” عن تفاصيل حول عملها بالكدادة على سيارتها الخاصة في تبوك، قائلة إنها تعلمت القيادة من عمر 15 سنة، كما اعتبرت أن العمل بالسيارة مصدر دخل جيد لها.

ّوأضافت المواطنة أنها تعمل في المهنة منذ 8 أشهر، وأنها تحضر طلباتها بنفسها، وتنقل أولادها بالسيارة بعد أن تعبت مع السائق الخاص لمدة 4 سنوات.

ونصحت المواطنة النساء بخوض التجربة في نقل النساء، لتنفع نفسها وعائلتها، مردفة أن رقمها ينتقل بين النساء اللائي تتولى نقلهن بسيارتها، موضحة أنها بهذا العمل تخدم نفسها بنفسها بعدما تمكنت من الحصول على السيارة.