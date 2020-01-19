بالفيديو.. لاعبو أتليتكو مدريد يؤدون «العرضة» بالرياض

ماجد محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو عن قيام لاعبو نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الناشئين، اليوم الأحد، وهم يؤدون ” الفلكلور الشعبي ” ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس القادة السعودي في العاصمة الرياض.

وينظم معهد إعداد القادة بالرياض، النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم، والتي انطلقت اليوم الأحد، خلال الفترة من 19 إلى 26 من يناير الجاري؛ بمشاركة ستة أندية عالمية.

وتعد الأندية المشاركة، هي أتلتيكو مدريد الإسباني، وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي، وريد ستار الصربي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وجينك البلجيكي، وفيتورول كونستانتا الروماني ، إضافة إلى الهلال والنصر.