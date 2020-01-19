سبب إيقاف «حساب المواطن» لدى بعض المستفيدين

عادل الحربي(صدى):

أكد “حساب المواطن” أنه يتم إيقاف حساب المستفيد في حال عدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.

وقال أحد المستفيدين في سؤاله عن سبب إيقاف حسابه: “دخلت على الموقع كي أحدث فظهر لي (الحساب موقف)، لماذا؟”.

وأوضح الحساب خلال رده على المستفيد أن ذلك حدث نظراً لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا: “لعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط http://urv.ca.gov.sa “.