بالفيديو.. انتقادات حادة ضد مريم حسين بسبب «رقصها الجرئ»

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفنانة مريم حسين، لانتقادات حادة بسبب رقصها الجرئ داخل صالون تجميل، وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ” سناب شات ” .

وظهرت مريم حسين، داخل صالون التجميل أثناء قيامها بتصفيف شعرها؛ حيث ظلت ترقص وتتمايل بجرأة على أنغام إحدى أغنيات الهيب هوب، لتتعرض لهجوم حاد وتعليقات تنتقد تصرفاتها.

وكانت مريم حسين قد أثارت الجدل بتشبيه نفسها بالنجم المصري المثير للجدل محمد رمضان، معلقة على حفله الأخير في المملكة بمشاركة سعد المجرد: ” أنا أحب شخصيته أحسه مريم حسين 2 أو أنا محمد رمضان 2 .. نفس الشخصية تقريباً “.