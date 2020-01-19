بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد، تحضيراته لمواجهة نادي الفيصلي، غدًا الاثنين؛ حيث ركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو على الجوانب الفنية.

وفي السياق نفسه، طبق الجهاز الفني عددًا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في لقاء الغد؛ فيما عمد رازفان إلى تطبيق تدريبات تكتيكية عبر مناورة على ثلثي الملعب.

وواصل جانغ هيون سو وعمر خربين برامجهما التأهيلية المعدة لهما مسبقًا؛ فيما تابع الحصة التدريبية رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل؛ بينما تغادر البعثة بعد قليل إلى المجمعة؛ تأهبًا لمواجهة الفيصلي.