بالفيديو.. «المسند» يشدد على أهمية التوعية بحقيقة الكنوز المزعومة

عادل الحربي(صدى):

شدد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، على أهمية التوعية بشأن الحفر والتخريب للبحث عن الكنوز الأثرية المزعومة.

ونشر عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، مقطع فيديو توعوي يظهر أعمال تخريب وحفر للبحث عن الذهب والكنوز المزعومة أسفل الأرض وفي قلب الأحجار والآثار.

وعلق ” المسند ” على الفيديو، قائلًا: ” ‏على كثر ما رأينا وسمعنا، هل هبت الجهة المعنية لجمع الخبراء والمتخصصين لدراسة هذه الظاهرة، وكتابة توصيات عاجلة نافذة، ومنها عمل مقاطع توعوية لجميع أفراد المجتمع حيال أهمية الآثار بأنواعها، وحقيقة الكنوز المزعومة ” .