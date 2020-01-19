سناب شات ينقذ فتاة بعد خطفها واغتصابها 

واشنطن(صدى):

اختطف 3 أشخاص فتاة أمريكية، حيث قام أحدهم بالاعتداء عليها لإجبارها علي البغاء ولكن رسالة عبر سناب شات أنقذتها من مصير مجهول.

وقامت الفتاة التي خدرها خاطفوها، بإرسال رسالة عبر التطبيق إلى أصدقائها تستنجد بهم وأنها في سيارة ولا تعلم أين هي، وعلي الفور، تفاعل أصدقاء الضحية مع الرسالة وتمكنوا من تحديد موقعها واتصلوا بالشرطة.

وأطاحت الشرطة بالخاطفين بعد توجهها إلى المكان الذي به الضحية، كما تبين أنهم اعتدوا على الفتاة في السيارة، وفي الفندق الذي كانوا يقيموا به.