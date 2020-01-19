محافظ المجاردة يدشن الجرعة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٥/٢٤ه الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال, بحضور وكيل المحافظة الأستاذ ثامر بن نايف المرزوقي و مدير القطاع الصحي بالمجاردة الأستاذ حسن بن ناصر السلومي وتقدم الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال لمن هم أقل من خمس سنوات والتي تستمر لمدة خمسة أيام وأوضح مدير القطاع الصحي بالمجاردة أن هناك فرق ميدانية متحركة وفرق ثابتة مهيباً بجميع أولياء الأمور بالتعاون مع أفراد فرق التطعيم الميدانية, ومساندة جهودهم لإنجاح هذه الحملة لحماية أطفالنا بإذن الله.

وفي الختام شكر محافظ المجاردة للجميع جهودهم المبذولة سائلاً الله أن يتم نعمة الصحة على الجميع وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى في خدمة المواطن في جميع المجالات وأهم تلك المجالات مجال الصحة.