بالفيديو.. شاب يكشف تفاصيل إنقاذ متسابقتين أوروبيتين في رالي داكار

ماجد محمد(صدى):

تمكن شاب يدعى ماجد الحنيني في إنقاذ متسابقتين أوروبيتين في رالي داكار الدولي بعد تعطل مركبتهما بشكل مفاجئ.

وقال الحنيني لقناة الإخبارية، اليوم الأحد: رأيناهم متعطلين وتحدثنا معهم من أجل المساعدة، وحاولنا نصلح المشكلة الذي وقعوا فيها، ولكن العطل كان يحتاج لفك وتركيب معين.

وأضاف : ولم ننجح في إصلاح العطل، ولكن قمنا بمساعدتهم بعدما تحدثوا معنا على ضرورة توصليهم لنقطة اتصال.

وقام الشاب بسحب مركبتهما المتعطلة بسيارته لمسافة بلغت 95 كلم في الصحراء باتجاه مركز البعثية.