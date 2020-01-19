صور تجسسية تظهر مرسيدس C-Class W206 2021 الجديدة بالكامل

برلين(صدى):

أظهرت صور تجسسية نسخة تجريبية من سيارة مرسيدس C Class موديل 2021 الجديدة بالكامل القادمة بجيلها الذي سيحمل تسمية W206 .

وعلى الرغم من تخفي هيكل هذه السيارة أسفل التمويهات إلا أنه ظهر الأضواء الخلفية الجديدة التي ستحصل عليها .

وتستمد سيارة سي كلاس 2021 القادمة هوية تصميمها الجديد من شقيقتها الأكبر مرسيدس اس كلاس 2021 التي ستظهر قبلها والتي ستحصل على هوية تصميم مستمدة من مرسيدس CLS 2020 ، وستمتلك شبك أمامي جديد أكبر في الحجم ، وصادمين أمامي وخلفي جديدين ، وأضواء أمامي وخلفية جديدة.

وسيعتمد على قاعدة عجلات MRA2 المصنوعة بشكل كبير من الألومنيوم مما يوفر صلابة أعلى مع وزن أقل مقارنة مع سيارة مرسيدس C Class 2020 الحالية .

ومن المنتظر إطلاق سيارة مرسيدس C-Class W206 2021 الجديدة بالكامل خلال النصف الثاني من عام 2020 الجاري.