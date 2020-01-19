متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من النساء لاستخدام الكريم المرطب على المناطق التي تريد إخفاء عيوبها بـ الكونسيلير، من أجل تجنّب استقراره في خطوط التجاعيد الرفيعة حول العينين.

وتستعين الفتيات بمستحضرات التجميل لإبراز جمالهن ومن بينها الكونسيلير: يتم اختياره علي حسب نوع البشرة، فالكونسيلير الورديّ الناعم يضيء البشرة ويجعل الوجه يبدو صحّياً ومشرقاً، بينما الأصفر يُستخدم للبقع الداكنة المائلة إلى الأزرق.

ونستعرض 5 أشياء يجب الابتعاد عنها عند وضع المكياج وأبرزها أولا.. أحمر الخدود: عليك اختيار أحمر خدين له ملمس الكريم حتى يمتزج ببشرتك بسهولة ويبدو طبيعياً.

ثالثا: كريم الأساس: الهدف منه إخفاء عيوب البشرة وتثبيت المكياج لأطول فترة ممكنة، ولكنه في الوقت نفسه يساهم في إبراز تجاعيد الوجه بصورة واضحة.

رابعا..أحمر الشفاه: يجب استعمال الألوان الفاتحة والمشرقة كالبنفسجي أو الوردي، لأنها تجعل الشفاه تبدو أكثر امتلاء والابتعاد كلياً عن التدرجات الداكنة التي تجعل الشفاه تبدو رقيقة.

خامسا..الماسكارا:تجنّبي وضع الماسكارا على الرموش السفليّة، إذ أنّ هذه الخطوة تجعل العينان تبدوان متعبتين.