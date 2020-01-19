فتاة تقع فريسة للرذيلة أثناء توصيل أطعمة لإحدى الزبائن

أبوظبي(صدى):

أرسلت سيدة أفريقية ابنتها لتوصيل أطعمة لامرأة من نفس جنسيتها ” إحدى الزبائن ” في أبوظبي، ولم تكن تعلم أن نجلتها ستقع فريسة للرذيلة.

وبدأت الواقعة عندما وصلت الفتاة إلي منزل السيدة كي تسلمها الأطعمة، ولكن المرأة احتجزتها بمسكنها، وأغلقت الأبوابه ومنعتها من الخروج، ثم أجبرتها على ممارسة الرذيلة.

يذكر أن المحكمة في أبوظبي عاقبت المتهمة الأولى عن جريمتي الاتجار بالبشر، كما حجزت المجني عليها، بالسجن المؤبد وإبعادها عن الدولة، بالإضافة إلي أنها أصدرت حكما في جريمتي الزنا والاعتياد على الرذيلة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعادها عن الدولة.