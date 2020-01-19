بالفيديو.. «البراهيم» تروي قصصًا مؤلمة لمطلقات دون عائل
روت طبيبة واستشاري عائلة وجودة، الدكتورة لمياء البراهيم، اليوم الأحد، قصصًا مؤلمة لمطلقات دون عائل، مطالبة بإيجاد جهة محددة معنية للعناية بمثل هذه المشكلات.
وأوضحت لمياء البراهيم، خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” على قناة روتانا خليجية، أن هناك بعض السيدات التي تضطر بعد الطلاق للزواج من أي مواطن سعودي حتى لا تترك المملكة؛ فهناك مشكلة في التملك حينما تكون المواطن والدتها أجنبية.
ودعت ” البراهيم ” إلى ضرورة وجود جهة محددة للتعامل مع تلك الحالات وحفظ حقوق المطلقات؛ حيث الكثير من السيدات ليست لديهن وعي بخصوص حقوقهن حال وقوع الطلاق والانفصال عن الزوج.
د. لمياء البراهيم تروي قصص مؤلمة لمطلقات دون عائل، وتطالب بإيجاد جهة محددة معنية للعناية بمثل هذه المشكلات@DrLalibrahim#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/scssFNkXVh
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 19, 2020
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2536 ] نشر منذ 16 دقيقة
جزاك الله ألف خير ي دكتورة 🌷 انتي انسانة راقية ومحترمة شكراً لك من أعماق القلب .