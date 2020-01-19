ليتشي يحرم إنتر ميلان من صدارة الدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

تعادل نادي ليتشي، اليوم الأحد، مع ضيفه إنتر ميلان بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي؛ حيث فشل لاعبو الفريقين في التسجيل بالشوط الأول.

وسجل البديل أليساندرو باستوني هدف التقدم لإنتر ميلان في الدقيقة 71 بضربة رأسية، بعد كرة عرضية من كريستيانو بيراغي؛ ليدرك ماركو مانكوسو التعادل لليتشي في الدقيقة 77، مستغلا كرة من البديل زان ماير.

ويستمر فشل إنتر ميلان في الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإيطالي، بعدما تعادله مع أتلانتا في الجولة الماضية، ليرفع التعادل اليوم رصيد النيراتزوري إلى 47 نقطة، ليظل في المركز الثاني، بينما رفع ليتشي رصيده إلى 16 نقطة، وظل في المركز السابع عشر.