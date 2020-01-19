فصل موظف شهر بزملائه علي فيسبوك 

القاهرة(صدى):

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكما بفصل محامٍ بالبنك المركزي بعدما أساء لزملائه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتفصيلا، شهر محامي بالبنك المركزي المصري بالعاملين في الإدارة القانونية بالبنك، بعدما نشر ادعاءات كاذبة عنهم عبر صفحته “فيسبوك”، بالإضافة لاستخدامه ألفاظ خارجة وأفعال فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن مواقع التواصل تحولت إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي وبشرف الأشخاص وهو ما يخالف القانون.