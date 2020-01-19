بالفيديو.. السدحان يشبه الإنتاج المسرحي بالجمعية التعاونية

خالد الظفيري(صدى):

قارن الفنان عبدالله السدحان بين ما رآه من تعامل في الكويت خلال تحضيراته للعرض والبروفات لعمل مسرحي، وما تحرص عليه الطواقم الفنية والإنتاجية هناك، وبين ما يحدث في المملكة.

وجاء ذلك خلال مقطع فيديو جديد وثق فيه الفنان مقتطفات من تحضيراته لتجربة مسرحية في الكويت ، والتي تأتي بعد غياب استمر 28 عاما .

ووصف الفنان طريقة العمل في المملكة بأنها مثل الجمعية التعاونية، قائلا: ”من خلال تجربتي في عمل كسرة ظهر وإطلاعي على سير الإنتاج في دولة الكويت، وجدت أرضا خصبة منظمة لتقديم عمل فني بغض النظر عن دور الجهات الرسمية“.

وأضاف الفنان:“الأعمال تنفذ بسلاسة ويسر إلا ما كتب الله، ومن خلال طواقم فنية وإنتاجية بأعداد قليلة، وليس كما هو حاصل لدينا وكأنما نحن جمعية تعاونية“.