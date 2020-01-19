«أمانة تبوك» توضح سبب تأخر دفن عامل آسيوي توفي منذ شهر

محمود البلوي(صدى):

روت أمانة تبوك، تفاصيل جديدة بشأن وجود جثمان أحد العاملين بها بثلاجة الموتى بأحد المستشفيات بتبوك منذ نحو شهر.

ولفتت أمانة تبوك، إلي أن العامل من الجنسية الآسيوية وكان يعمل بها لأكثر من 20 عامًا، وتوفي يوم 16-4 -1441هـ بمستشفى الملك خالد.

وأبانت أنه تمت مراجعة ذويه وسفارة بلاده وأهل الخير لإنهاء إجراءات دفنه، موضحة أنها تمكنت من إنهاء جميع الإجراءات، ولكن السبب في تأخر خروج جثمانه هو انتظار تسمية المفوض بتسلم جثمانه من قبل سفارة بلاده.