بالفيديو والصور.. مفاجأة لفتاة عرضت عذريتها للبيع في مزاد علني

كييف(صدى):

عرضت فتاة أوكرانية عذريتها للبيع في مزاد علني على موقع إحدى وكالات تقديم خدمات المرافقة الجنسية بمدينة خاركوف، حيث انطلقت المزايدات من مبلغ 100 ألف يورو فقط، لكن خلال المزايدة تجاوز المبلغ 1.2 مليون يورو.

وفاز بالمزاد رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما من ميونخ، وصاحب شبكة من أندية اللياقة البدنية، حيث ستجري “عملية التسليم والاستلام” بين البائعة والفائز في المزاد في ألمانيا.

وفاجأ الفائز الفتاة الأوكرانية بأنه يرغب في الزواج منها مقابل دفع مصروف شهري لها قدره 10 آلاف يورو.