الشباب يسعى لتخطي عقبة الشرطة العراقي

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي الشباب، فريق الشرطة العراقي، غدًا الاثنين، في انطلاق مرحلة الإياب لدور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، وذلك على استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز كبير لفريق الشباب بسداسية دون رد، على ملعبه في الرياض، ليقترب من حجز أول مقعد بين الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ويكفي الشباب الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف لضمان العبور إلى الدور التالي؛ فيما تعد مهمة فريق الشرطة العراقي صعبة؛ حيث يجب عليه الفوز بفارق أكثر من 5 أهداف لبلوغ المرحلة المقبلة من البطولة.