الشباب يسعى لتخطي عقبة الشرطة العراقي
يواجه نادي الشباب، فريق الشرطة العراقي، غدًا الاثنين، في انطلاق مرحلة الإياب لدور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، وذلك على استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز كبير لفريق الشباب بسداسية دون رد، على ملعبه في الرياض، ليقترب من حجز أول مقعد بين الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من البطولة.
ويكفي الشباب الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف لضمان العبور إلى الدور التالي؛ فيما تعد مهمة فريق الشرطة العراقي صعبة؛ حيث يجب عليه الفوز بفارق أكثر من 5 أهداف لبلوغ المرحلة المقبلة من البطولة.
سعيد الهلالي[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 35 دقيقة
لو مكانهم انسحبت من البطولة. ويعتبر الشباب فايز ٣ صفر. وريح نفسهم من المشوار. ومن المباراة التي ما منها فايده.
رااايق[ عدد التعليقات: 7845 ] نشر منذ 21 دقيقة
على كيفك هي ياا سعيد **!! هههههههههههههه
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الظاهر أن اللي ينسحب من البطولة يشطب ويدفع غرامة ماليه **!!!