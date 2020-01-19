الكويت تكشف حقيقة الأسماء السعودية المذكورة في قضية «ضيافة الداخلية»

خالد الظفيري(صدى):

قررت محكمة الجنايات الكويتية تأجيل قضية ”ضيافة الداخلية“ إلى 26 يناير للمرافعة، بعدما انتهت من سماع مرافعة النيابة العامة.

ومن جهتها، ذكرت النيابة العامة أن “الأسماء الأمنية السرية التي استضافتها الداخلية هي الأسماء ذاتها التي نشرت في المملكة لأشخاص يبحثون عن وظيفة، إلا أنه في كل مرة كان يتم استضافتهم مع تغيير الرتب.. فالشرطي يصبح لواء واللواء يصبح شرطيا”.

وكانت النيابة نشرت أمام المحكمة الأسماء الواردة من ديوان المحاسبة للذين استضافتهم وزارة الداخلية كوفود أمنية سرية، بالإضافة إلى عرض كشف من الإنترنت لذات الأشخاص يطلبون وظيفة في المملكة.