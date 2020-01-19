بالفيديو.. انهيار طفلة بسبب وعد يزيد الراجحي لها

بريدة(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول طفلة تسمى سارة الصقعبي، صاحبة مشروع دواجن في القصيم، وهي تنهار من البكاء.

وظهر في المقطع انهيار الفتاة من البكاء ومحاولة ما يبدو أنه أحد أقربائها تهدئتها وذلك بسبب ما وعدها به يزيد الراجحي من تغطية لمشروعها ولم يفعل ذلك حتى الآن.

وكان يزيد الراجحي قد التقى بالطفلة أمام مشروعها وقام بتصوير فيديو، حيث طلبت منه الطفلة تغطيته، الأمر الذي وافق عليه ووعدها به.