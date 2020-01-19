يابانيون يحاكون طريقة هروب كارلوس غُصن في حقائب الآلات الموسيقية

طوكيو(صدى):

ابتكر يابانيون طريقة للتفاعل مع الجدل الدائر منذ فرار رجل الأعمال اللبناني كارلوس غُصن رئيس تحالف نيسان – رينو السابق، من بلادهم إلى لبنان.

ودخل يابانيون في تحدي لتقليده تماشيًا مع الشائعات المنتشرة حول طريقة هروب غُصن، التي قيل إنها تمت عبر اختبائه في صندوق موسيقى وذلك بمحاولتهم ضغط أجسادهم في حقائب الآلات الموسيقية أو صناديق من الورق المٌقوى.

وتداول العديد من مستخدمي الإنترنت في اليابان صورًا لهم خلال “تحدي كارلوس غصن”، الذي كان مُحتجزًا في بلادهم منذ نوفمبر، بتهمة الفساد المالي، قبل أن يهرب إلى لبنان، ليلة رأس السنة.

نشرت شركة “ياماها” تذكيرًا لزبائنها بأن صناديق معداتها الموسيقية مصممة للآلات الموسيقية فقط، وليس للأشخاص، وذلك بعد أسبوعين من فرار غُصن.

وكانت عدة وسائل إعلامية قد أكدت أن غصن تمكن من التسلل إلى لبنان عبر مطار ياباني إلى طائرة خاصة نقلته إلى خارج البلاد، من خلال اختبائه في صندوق معدات موسيقية أسود كبير، مزود بثقوب للتنفس حُفرت في قاعه.