العدو اللدود للسيارات الكهربائية في الشتاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر برودة الطقس العدو الأول للسيارة الكهربائية، نظرا لأن قدرة البطارية تقل، بالإضافة إلي استهلاك بعض التجهيزات التيار بشكل كبير في الشتاء، مثل نظام التدفئة والضوء العالي، وبالتالي يقل مدى السير، بحسب ما ذكرته مؤسسة “ديكرا”.

ومن جهتهم، شدد خبراء في تشغيل مستهلكات التيار علي ضرورة الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية في الشتاء، من خلال نظام التدفئة، والتجهيز بمضخة حرارية تتسم بالكفاءة إذا كان ذلك ممكنا، مع العلم أن معظم الموديلات تتيح برمجة للإحماء أثناء توصيل السيارة بكابل الشحن.

ودعا الخبراء، لصف السيارة في المرآب، وأن تتم عملية الشحن في أجواء دافئة قدر الإمكان.