مدرب الأهلي السابق يقود منتخب عمان رسميًا

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تعيين المدير الفني لنادي الأهلي السابق، برانكو إيفانكوفيتش مدربا للمنتخب الأول العماني.

وقال الاتحاد العماني عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” : ” مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يعتمد تعيين المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدربا للمنتخب الوطني الأول مع جهازه الفني المعاون ” .

ويعد لـ ” إيفانكوفيتش ” خبرة جيدة في كرة القدم في منطقة الخليج؛ حيث سبق أن قاد ناديي الاتفاق والأهلي في المملكة، والوحدة الإماراتي.