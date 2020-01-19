مدرب الأهلي السابق يقود منتخب عمان رسميًا
كشف الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تعيين المدير الفني لنادي الأهلي السابق، برانكو إيفانكوفيتش مدربا للمنتخب الأول العماني.
وقال الاتحاد العماني عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” : ” مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يعتمد تعيين المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدربا للمنتخب الوطني الأول مع جهازه الفني المعاون ” .
ويعد لـ ” إيفانكوفيتش ” خبرة جيدة في كرة القدم في منطقة الخليج؛ حيث سبق أن قاد ناديي الاتفاق والأهلي في المملكة، والوحدة الإماراتي.
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