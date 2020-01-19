بالفيديو.. طفل نصراوي أثناء حضوره لمباراة الهلال: يا ليتني هلالي

ماجد محمد(صدى):

حضر طفل من مشجعي نادي النصر، مباراة الهلال والاتفاق التي أُقيمت في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس الماضي، والتي تأهل إثرها الزعيم إلى نصف نهائي كأس الملك.

وتمنى الطفل في المباراة، أن يكون من مشجعين نادي الهلال؛ حيث قال برنامج ” مدرجاتنا ” على القنوات الرياضية السعودية: ” يا ليتني هلالي لأن والدي وأختي يشجعان الهلال، وأنا جئت معهم لمباراة الاتفاق كجاسوس ” .

وكان نادي الهلال؛ قد تأهل إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيواجه نادي أبها، فيما صعد النصر لمواجهة فريق الأهلي الذي تغلب أمس السبت، على الوحدة.