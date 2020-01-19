 عشرينية كادت أن تفقد حياتها بسبب الكيتو دايت 

واشنطن(صدى):

أصيبت فتاة عشرينية أمريكية بتوقف في القولون بعد 6 أشهر من اتباعها الكيتو دايت، حيث كادت أن تفقد حياتها بسبب تلك الحمية الغذائية الغير صحية.

وتعود القصة عندما اتبعت الفتاة الأمريكية حمية الكيتو دايت من أجل حرق الدهون، والتخلص من ألم البطن والإمساك، والتوقف عن تناول السكريات ومنتجات الألبان والحبوب، ولكنها لم تكن تعلم أنها ستصاب ب”البورفيريا الحادة المتقطعة”.

وتبين أن تناول الكربوهيدرات يساهم في التحكم بأعراض تلك الحالة من خلال مساعدة الكبد على إنتاج ما يعرف باسم “الهيم”، كما نصح الأطباء الفتاة بتناول رقائق البطاطس عند الشعور بأي من العلامات.